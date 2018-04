Meta, la Statale continua ad essere chiusa: ancora lavori di misurazione per palificazione – FOTO

Continua a tenere banco la vicenda del tratto di Statale Amalfitana tra Meta di Sorrento e Piano di Sorrento. La strada in questione, infatti, risulta ancora impraticabile e chiusa per lavori; lavori che stanno procedendo a rilento e che stanno creando non pochi disagi alla popolazione. Non solo un problema di viabilità, come si è visto in questi giorni intensi durante le feste pasquali, ma anche di danno economico per le attività lungo la strada.

I lavori partono da Meta, dove il 7 febbraio scorso è crollata una piazzola di sosta lungo la statale 163 Amalfitana. Da allora la strada è interdetta. Qui dovrebbero viaggiare i pullman turistici diretti da Sorrento a Napoli. Cosa impossibile ora che la carreggiata è occupata dal cantiere dell’Anas. Risultato? Decine di «pachidermi a quattro ruote» sono costrette a immettersi sul corso Italia, rallentando la circolazione fino all’inverosimile.

La statale, che doveva essere aperta per Pasqua, al giorno d’oggi risulta ancora chiusa e addirittura si stanno ancora prendendo le misure per la palificazione. Ogni varco è chiuso anche alle automobili: una saggia soluzione poteva essere quella di aprirli almeno per le auto e tenerli vietati ai mezzi pesanti. Ancora promesse non mantenute, quindi.