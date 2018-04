Meta: Comune vince causa per insidia stradale. Soddisfatto l’Avvocato Luigi Alfano, legale dell’amministrazione comunale

Il Comune di Meta, difeso dall’Avvocato Luigi Alfano, non dovrà risarcire il danno a M.G. per insidia stradale. Il Giudice di Pace di Sorrento difatti ha pienamente accolto la tesi della difesa, rappresentata dall’ Avvocato Luigi Alfano, noto penalista sorrentino, il quale è riuscito a dimostrare la negligenza del pedone nell’uso ordinario del bene demaniale (la diligenza di tale uso infatti non è stata provata). Grande la soddisfazione dell’Avv. Alfano per questa ennesima battaglia di civiltà.