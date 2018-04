Meta, ancora chiusa la Statale: traffico sempre in tilt. E si avvicina il ponte…

Ancora caos traffico in Penisola Sorrentina. A Meta di Sorrento, infatti, il tratto di Statale Amalfitana che collega Meta e Piano di Sorrento è ancora chiuso per lavori. Lavori che stanno procedendo a rilento e che stanno creando non pochi disagi alla popolazione: dallo scorso 7 febbraio, quando crollò una piazzola di sosta, la situazione traffico è nettamente peggiorata.

La statale, che doveva essere aperta per Pasqua, al giorno d’oggi risulta ancora chiusa e addirittura fino a qualche settimana fa si stavano ancora prendendo le misure per la palificazione. Una situazione davvero difficilmente sostenibile per gli abitanti, e non solo, per quanto riguarda la circolazione e il traffico, che risulta sempre in tilt. Il tutto è aggravato dalla presenza assidua e continua di autobus. Inoltre, preoccupante è il fatto che ci si avvicina sempre di più al ponte del 25 aprile: si aspettano giornate di inferno?