Maxiponte, Capri già sold-out. Riaperti gli hotel del lusso, tanti eventi nell’isola «svantaggiata»

Sarà pure un’isola svantaggiata, ma intanto arriva un pienone di turisti. Alla vigilia del maxiponte tra il 25 aprile e il Primo maggio lo annuncia il presidente della Federalberghi isolana Sergio Gargiulo, che mette in guardia, come unico «nemico», da previsioni meteo sfavorevoli: «Sono l’unico fattore che può danneggiarci», evidenzia. L’ottimismo di Gargiulo trova conferma nel via vai di vacanzieri e turisti giornalieri ormai ripreso a pieno ritmo dopo la pausa invernale, una costante fissa nel panorama dei flussi turistici che invadono Capri non appena si entra nel cuore della primavera. Ieri a Marina Grande allo sbarco di traghetti e aliscafi già si respirava aria di piena estate con i caratteristici motoscafi e gozzi pieni di turisti per il giro dell’isola e la visita della Grotta azzurra. E a segnare l’avvio pieno della stagione turistica anche la ripresa delle corse della Funicolare. In mattinata infatti già erano tanti i vacanzieri che affollavano i vagoncini rossi del mezzo su cavi che collega la Marina Grande con la Piazzetta. I primi turisti a sbarcare sono stati giapponesi e coreani misti a coppie di statunitensi e nordeuropei, i quali affascinati dal particolare mezzo di trasporto hanno iniziato a scattarsi foto e selfie con i loro cellulari. Solo tre minuti per arrivare dal porto in Piazzetta, per i vacanzieri mordi e fuggi che si sono immersi negli itinerari tradizionali organizzati dai tour operator verso via Camerelle, Tragara e i Giardini di Augusto. Anche Anacapri ha celebrato ieri l’avvio della stagione turistica con l’apertura del Capri Palace, l’hotel a cinque stelle lusso che sovrasta le scale di ingresso al paese, proprio all’inizio del viale che porta a Villa San Michele. A tagliare il nastro virtuale Ermanno Zanini, managing director del Capri Palace e Cco di Mytha Hotel Anthology insieme all’Hotel director del Capri Palace Vincenzo Falcone e al professor Francesco Canonaco, Medical Spa director. A brindare alla riapertura dell’elegante albergo anacaprese anche gli chef stellati del Gruppo, da L’Olivo a il Riccio: Andrea Migliaccio, Salvatore Elefante e Giovanni Bavuso. Prime prove d’estate anche sulla seggiovia, il mezzo più aereo dell’isola che collega il centro di Anacapri con la sommità del Monte Solaro a 589 metri: costruita nel ’52, in soli 13 minuti riesce a trasportare circa 1.000 passeggeri al giorno su comodi sediolini sospesi nell’aria. Ieri sera infine la piazzetta si è vestita di gala per un party d’inaugurazione in occasione della riapertura di uno dei locali più storici del salotto del mondo, oggetto di un’operazione di restyling e rebranding da cui è nato il nuovo nome «Il Piccolo – Capri». Il restyling è avvenuto, ad opera di Marco Strina, a 80 anni di distanza da quando Raffaele Vuotto, suo nonno, inventore del “salotto del mondo” nel 1938, tenne a battesimo la Piazzetta con la comparsa dei primi tavolini all’aperto. (Anna Maria Boniello – Il Mattino)