Massa Lubrense visite gratis per prevenire il cancro

MASSA LUBRENSE. Visite mediche gratuite per la prevenzione di due delle più diffuse forme di cancro, quello alla prostata e quello al seno. Gli screening verranno effettuati attraverso una serie di appuntamenti in programma nelle prossime settimane a Massa Lubrense su iniziativa dell’assessorato comunale alle Pari opportunità.

Si comincia domani, sabato 7 aprile, in piazza Vescovado, nel centro cittadino. Dalle ore 9 alle ore 13, stazionerà in zona il camper della Fondazione Pro Benessere al Maschile, dove si potranno effettuare le visite per il tumore della prostata grazie alla disponibilità di medici qualificati. Non è necessaria alcuna prenotazione, ma basta attendere il proprio turno. L’iniziativa sarà replicata sabato 21 aprile, sempre con gli stessi orari, in largo Ludovico da Casoria, nella frazione collinare di Sant’Agata sui due Golfi.

Sarà l’Associazione per la lotta ai tumori al seno, invece, a garantire lo screening per questa tipologia di cancro che colpisce le donne. Le visite senologiche gratuite sono in programma venerdì 20 aprile dalle ore 10 alle ore 14 presso lo studio medico associato di corso Sant’Agata, sempre nella zona collinare di Massa Lubrense. Anche in questo caso non è necessaria la prenotazione. Per la stessa iniziativa era in programma anche un altro appuntamento nella giornata di ieri in piazza Vescovado con il camper donna, ma è stato posticipato e nei prossimi giorni sarà comunicata la nuova data