Massa Lubrense / Sorrento . Blitz a Montecorbo della Guardia di Finanza. Abusi trovati con Google Earth

Massa Lubrense / Sorrento . Blitz a Montecorbo della Guardia di Finanza. Distrutti ulivi per un albergo . Questa è l’accusa con la quale sono intervenuti nella zona della tenuta che è stata di Achille Lauro la Guardia di Finanza guidata dal capitano Leonardo Cuneo.

Secondo le accuse il nuovo proprietario, subentrato poco più di un anno fa nella tenuta che era di Del Giudice , delle edizioni Simone, ed è stato della famiglia Sersale che ospitò Torquato Tasso che qui pensò alla Gerusalemme Liberata, avrebbe voluto realizzare una struttura alberghiera da da due stalle rimuovendo oltre mille metri cubi di terreno e distruggendo ulivi secolari, individuati grazie a Google Earth.

E’ stata posta sotto sequestro un’area di circa 700 metri quadrati e sono partite le indagini della Procura della Repubblica di Torre Annunziata che poi accerterà la commissione o meno del reato. Intanto è una delle prime volte che ci si avvale delle nuove tecnologie per aiutarsi nella ricerca della commissione reati usando anche strumenti come internet e i satelliti per ricostruire lo stato dei luoghi altrimenti impossibile da ricavare, salvo ricostruzioni con testimoni e confronti documentali cartacei.