Massa Lubrense si parla di prossime elezioni, Mosca in forse. Fibrillazione Leone Gargiulo – Lello Staiano. Una donna per il M5S

Massa Lubrense si parla di prossime elezioni, Mosca in forse. Fibrillazione Leone Gargiulo – Lello Staiano. Si parla già di prossime elezioni nella cittadina della Penisola Sorrentina anche se si tratta del 2020. Per Lorenzo Balduccelli, che ha perso Di Prisco, considerato uno dei perni della politica massesse, e il compianto Insigne, ha in forse anche Marco Mosca, secondo le indiscrezioni. L’asse forte rimane quello con la super votata Giovanna Staiano, poi Giustiniani e Fiorentino, i fedelissimi.

Sembrerebbe dunque che per Lello Staiano le quotazioni salgono, ma c’è l’incognita di Leone Gargiulo che vorrebbe ricandidarsi di nuovo a sindaco, anche se non è stato neanche eletto come consigliere. Nel contempo anche per Staiano a Sant’Agata i voti non sono stati tantissimi, bisogna vedere chi riesce a spuntarla fra i due come candidato sindaco.

Sembra che pochi della lista ora di maggioranza saranno di nuovo della partita, pure la dottoressa Bernando avrebbe detto che non si sarebbe più ricandidata. Gli impegni politici a Massa, la città capofila del turismo marino della Costa di Sorrento, centro del Parco Marino di Punta Campanella, sono troppi.

Fra le incertezze potrebbero spuntare i grillini. Il Movimento Cinque Stelle di Di Maio sta pensando a un candidato donna ed è già al lavoro in tal senso.

Tante le problematiche sul tappeto, dalla gestione della piscina, al bocciodromo, che potrebbe diventare un parcheggio. Per non parlare di Marina della Lobra, dove ora sta lavorando un Pontone per dragare