Massa Lubrense, restyling Marina della Lobra: sindaco Balducelli chiede aiuto al governatore De Luca

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, il TAR della Campania ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Società “Marina Lobra s.r.l.” per quanto riguarda il restyling del borgo di Massa Lubrense. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli con la sentenza pubblicata in questi giorni ha accolto in pieno la pregiudiziale di inammissibilità formulata dal legale del Comune di Massa Lubrense l’avvocato Gianvincenzo Esposito.

“La Giustizia Amministrativa – aveva dichiarato il sindaco Balducelli – prima con la bocciatura del progetto stralcio su Marina della Lobra e oggi con la inammissibilità del ricorso, ha ripetutamente confermato quanto avevamo detto in Consiglio Comunale quando siedevamo nei banchi dell’opposizione, quanto abbiamo pubblicamente affermato nella campagna elettorale e quanto abbiamo stabilito nei provvedimenti adottati sul progetto di ristrutturazione del porto di Marina Lobra”.

E così è venuto fuori che il sindaco stesso stia collaborando con il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per cercare di risolvere la questione. In particolare, si punta ad un porto pubblico e non privato. Il Comune di Massa Lubrense sta cercando di ottenere un’intesa con la Regione, un po’ come quando i comuni della Penisola sorrentina avevano trovato un accordo per la mobilità con diversi progetti presentati nei mesi scorsi.