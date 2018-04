Massa Lubrense. Messa in sicurezza del Miglio Blu

Massa Lubrense – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Miglio Blu a Marina della Lobra. L’intervento era stato richiesto dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense nei mesi scorsi a seguito delle mareggiate che avevano colpito il litorale massese, al settore Difesa Coste dell’Area Metropolitana di Napoli. I lavori consisteranno nella eliminazione e nello smaltimento delle lastra di cemento distrutte dalle onde negli anni e dalla messa in sicurezza degli sbalzi di quota con delle rampette per prevenire incidenti ai tanti cittadini e turisti che percorrono a piedi l’area. “Si tratta di un intervento di emergenza che l’area Metropolitana sta effettuando su nostra richiesta e che ringrazio di cuore per la tempestività”. Così il primo cittadino di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli ha commentato la notizia dell’inizio dei lavori. “Purtroppo i tempi per una riqualificazione generale della zona per renderla facilmente fruibile ed interessata alla balneazione sono più lunghi. Stiamo lavorando con la Regione Campania per un grande progetto di valorizzazione, rispettoso dei luoghi, che interessi il porto di Marina Lobra e la balneazione sul litorale della Chiaia. Intanto la buona notizia e che và avanti, sempre con la Regione, il progetto per il risanamento dell’intero versante da Marina Lobra a San Montano denominato APQ Coste Sicure. L’intervento prevede una spesa di oltre 2 milioni e mezzo di euro ed è un opera fondamentale e propedeutico ad ogni tipo di progetto che valorizzi il magnifico litorale della Chiaia, che è la più bella e lunga passeggiata a mare della costiera. Un lungomare da utilizzare per la balneazione dei turisti e dei nostri concittadini”.

