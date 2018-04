Massa Lubrense, la bellissima Cristina Buccino si rilassa a Nerano – FOTO

Anche la bellissima Cristina Buccino non ha saputo resistere alle bellezze della Penisola Sorrentina. La showgirl, infatti, ha trascorso alcuni giorni delle vacanze pasquali a Sorrento e in particolare a Massa Lubrense, a Nerano per la precisione, rilassandosi presso un noto stabilimento balneare. E’ stata lei stessa a renderlo noto pubblicando alcuni scatti sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nata il 16 giugno 1985, Cristina Buccino, è nata a Castrovillari, in Calabria. Ha conseguito la maturità presso l’istituto socio-psico-pedagogico a Roma, dove si era trasferita per inseguire il sogno di voler diventare una modella. Successivamente ha deciso di abbandonare gli studi e di dedicarsi alla carriera.