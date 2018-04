Massa Lubrense, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 23: si discuterà sulla Commissione comunale pari opportunità

Un importante Consiglio Comunale è stato convocato a Massa Lubrense per il giorno 23 aprile. La riunione si terrà presso la Casa Comunale alle ore 17.00.

I seguenti sono gli argomenti da trattare:

l) Approvazione verbali deliberazioni seduta precedente;

2) Interrogazione del Consigliere Serena Vinaccia avente ad oggetto: Istituzione della Commissione Comunale permanente sulle Pari Opportunità;

3) Interrogazione del Consigliere Giovanna Staiano (detta Vanna) avente ad oggetto: interventi relativi al Miglio Blu;

4) Mozione dei Consiglieri Comunali del Gruppo “Insieme per Massa Lubrense” per l’adozione degli atti consequenziali alla Delibera di Giunta n. 47 del 05.05.2015;

5) Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 201 8-2020;

6) Approvazione Bilancio di Previsione E.F. 2018/2020

7) Sdemanializzazione tratto di strada comunale Casa Perella – Provvedimenti

8) Modifica Regolamento Sponsorizzazioni;

9) Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio sentenza Tribunale di T.A. n.2603/2017 Mazzola Saveria Cl Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti dell’ art. 194 comma

1 lettera A) D. Lgs. 267/2000;

10) Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio sentenza Tar Campania n. 4690/17 Massa Stefano Cl Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti dell’ art. 194 comma 1 lettera

A) D. Lgs. 267/2000;

11) Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio sentenza G.D.P. di Sorrento n. 270/18 Ferraro Carmine C/ Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti dell’ art. 194 comma