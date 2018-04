Massa, furgone travolge anziani: due morti

È di due morti e almeno tre feriti il bilancio dell’incidente di Massa Carrara, che nelle prime ore di martedì 10 aprile 2018 ha visto un furgone che trasportava medicinali travolgere un gruppo di anziani.

Stando alle prime informazioni, le vittime sono una donna di 74 anni di Empoli, morta sul colpo, e un uomo di 80 anni, deceduto dopo essere stato trasportato al Pronto soccorso.

L’incidente è avvenuto lungo la via Aurelia all’altezza della località Romagnano poco dopo le 05.00. Gli anziani si stavano portando alla fermata del pullman che li avrebbe portati in gita turistica a Praga, in Repubblica Ceca.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce. I primi tre della comitiva sono stati centrati in pieno.