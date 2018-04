Da Torre del Greco a Sorrento, la mobilitazione dell’associazione Marittimi per il Futuro.

Nel video la voce dell’associazione Marittimi per il Futuro questa mattina a Sorrento in occasione di un evento in programma all’hotel Hilton Palace. Un appuntamento che ha chiamato a raccolta gli operatori dei trasporti e organizzato da Alis. I rappresentanti dell’associazione di Torre del Greco sono partiti questa mattina in circumvesuviana per far sentire la propria voce. Arrivati in mattinata a Sorrento hanno dato il via alla mobilitazione con cori e rivendicazioni presso la sede del convegno.

"Marittimi per il futuro", questa mattina mobilitazione a Sorrento – LE IMMAGINI E LE INTERVISTE from tvcity on Vimeo.