Marina della Lobra maxi risarcimento di 5 milioni di euro, lo scontro fra Gargiulo e il Comune in Cassazione

Sulla questione Porto di Marina della Lobra ancora novità sul fronte giudiziario. Il Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di imprese ha accolto la pregiudiziale presentata dai legali del Comune di Massa Lubrense di “difetto di giurisdizione” nella causa intentata da Marina Lobra srl per il risarcimento di danni. La società che si era aggiudicata la progettazione, la realizzazione e la gestione per oltre quaranta anni del porto di Marina della Lobra, progetto ripetutamente bocciato dalla Giustizia Amministrativa e da una determina municipale, aveva citato in giudizio il Comune di Massa Lubrense per grave “inadempimenti contrattuali” chiedendo un risarcimento di circa cinque milioni di euro. Il Comune di Massa Lubrense, costituito in giudizio, aveva a sua volta richiesto con una “domanda riconvenzionale” un indennizzo alla società Marina Lobra srl per danni ammontanti a 14 milioni e settecento mila euro.

Il primo giudizio davanti al Tribunale Civile di Torre Annunziata si era prematuramente interrotto sempre perché i legali del Comune di Massa Lubrense avevano presentato una pregiudiziale di “incompetenza” del Tribunale che era stata accolta dai giudici di Torre Annunziata. La causa è stata poi portata davanti al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia di Imprese. Anche qui i legali del Comune di Massa Lubrense, gli avvocati Paolo Vosa e Gianvincenzo Esposito hanno presentato una eccezione pregiudiziale di giurisdizione. Con una Ordinanza la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Napoli, depositata nei giorni scorsi in Cancelleria, ha inviato d’ufficio il fascicolo alla Suprema Corte di Cassazione che dovrà dirimere la questione della competenza. Difficile da prevedere anche per gli esperti del settore tempi certi per una risposta della Cassazione, il giudizio prima ancora di iniziare nel merito è passato per due Tribunali ed ora si prepara a passare il vaglio del terzo, la Suprema Corte di Cassazione.

L’Ordinanza del Tribunale di Napoli arriva a pochi giorni dalla sentenza del TAR Campania con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Marina Lobra srl contro il provvedimento di chiusura della Conferenza dei Servizi che aveva bocciato il project financing relativo ai lavori di ristrutturazione dell’area portuale di Marina Lobra.

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli con la sentenza pubblicata pochi giorni fa ha accolto in pieno la pregiudiziale di inammissibilità formulata dal legale del Comune di Massa Lubrense l’avvocato Gianvincenzo Esposito.

Una doppia battuta di arresto per i giudizi intentati contro l’Amministrazione Comunale guidata da Lorenzo Balducelli che non ha voluto commentare l’ultima Ordinanza del Tribunale e che nei giorni scorsi aveva espresso soddisfazione perché la Giustizia Amministrativa aveva confermato quanto il primo cittadino aveva sempre affermato sulla questione del Porto di Marina della Lobra.