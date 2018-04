Maltempo: La Guardia di finanza salva tre persone a bordo di un’imbarcazione in Adriatico

10/04/2018 – La Guardia di finanza di Caorle (Venezia) e’ intervenuta nel pomeriggio di ieri per salvare i tre occupanti di una imbarcazione che aveva lanciato il “may day” a causa delle cattive condizioni meteomarine. Due coniugi e un amico, residenti nel veneziano, si trovavano a bordo di un piccolo natante quando, a cause di un forte vento di scirocco, il mare si e’ ingrossato arrivando a formare onde di due metri di altezza. Da qui la richiesta di soccorso e l’intervento di una vedetta delle fiamme gialle gia’ impegnata in una operazione di sorveglianza.