Maiori. Stagione turistica 2018 senza Hotel Panorama?

Comunicato Circolo PD Salvatore Manzi

Stagione turistica 2018 senza Hotel Panorama?

Da notizie ufficiali sembrerebbe che l’Hotel Panorama quest’anno rimarrà chiuso per problemi societari.

Se tale fatto troverà conferma sarebbe un evento gravissimo per tutto il paese:

– decine di lavoratori costretti a reperire un nuovo posto di lavoro;

– commercianti ed operatori turistici danneggiati dal calo di presenze complessive che attrae la struttura ricettiva;

– l’immagine del paese ancora più lesa per la perdita di una delle sue principali attività alberghiere.

Un fatto tanto grave sta passando in assoluto silenzio.

In un paese normale sindacati, amministrazione comunale ed opposizioni si impegnerebbero per scongiurarne la chiusura.

Invece a Maiori tutto tace, come se tale evento non sia rilevante per la vita del paese e dei suoi cittadini.

Si è passati dalla destagionalizzazione alla chiusura totale.

Se tutto ciò venisse confermato, a nome della collettività chiediamo e auspichiamo l’apertura di un tavolo negoziale in cui, in pendenza delle questioni societarie, si assicuri la continuità dell’attività.

Perché un’azienda è patrimonio anche di un’intera Comunità.