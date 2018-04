Maiori, malviventi in azione nella notte: ripulito il bancomat “MPS” in corso Reginna

Malviventi in azione a Maiori. Questa notte, infatti, in Corso Reginna, è stato messo a segno un colpo non da poco. E’ stato ripulito completamente il bancomat del Monte dei Paschi di Siena: i ladri hanno agito questa notte operando in maniera certosina e sicuramente professionale. I sistemi di sicurezza sono stati disattivati così come l’allarme del quale la banca è provvisto. Ora stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Amalfi: ancora non è nota l’entità del malloppo dei malviventi.

Vi terremo aggiornati.