Maiori, incognite sulla dimostrazione di volo in parapendio “Hike&Fly”: Comune non rilascia autorizzazione

Incognite sulla dimostrazione di volo libero in Parapendio “Hike&Fly” che si dovrebbe tenere a Maiori. L’affascinante manifestazione dovrebbe tenersi nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio dalle ore 11 alle 18, a cura dell’associazione Paragliders Amalfi Coast.

Un evento unico che ha attirato tutti gli appassionati del settore e non solo. Dopo un’escursione di circa due ore,

seguirà il volo con decollo dal Monte Falerio a 1100 metri s.l.m. (Santuario dell’Avvocata), godendo di una vista mozzafiato, per poi atterrare sulla spiaggia di Maiori (Salerno – mappa). Trasporto da soma gratuito per l’attrezzatura.

Un evento tanto atteso che però rischia di essere rinviato a data da destinarsi. Le condizioni meteo, infatti, pare siano ottimali soltanto domenica dalle 14 alle 18 e ad oggi il Comune di Maiori non ha rilasciato l’autorizzazione, protocollata il 26 Gennaio.

La manifestazione, quindi, rischia di saltare.