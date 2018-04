MAIORI: Civitas riprende il filo con i cittadini. Fiorillo “Appalti e tecnici amici . Amministrazione Capone incapace e Maiori fogna della Costiera amalfitana”. Ci va giù pesante Civitas, la lista vicina al Partito Democratico, con Valentino Fiorillo candidato sindaco. Dopo un periodo di riflessione ha fatto il quadro della situazione dell’amministrazione di Antonio Capone con un comunicato già pubblicato sui social e sulla stampa che riceviamo e pubblichiamo.

METTIAMO UN PUNTO

Un paese sporco come non mai e con rifiuti non raccolti, sacchetti ormai non distribuiti da mesi nonostante sia obbligatorio usarli, in attesa della “prodigiosa” società che dovrà gestire i servizi pubblici. Società che non nasce con i migliori auspici, affidata ad un estraneo calato dall’alto, evidentemente amico dei soliti amici, già indagato per il fallimento di un’altra società di cui era presidente, che si permette di offendere i maioresi dandogli praticamente degli zozzoni.

Un depuratore che, semmai dovesse essere realizzato, farà diventare il nostro paese la fogna della Costiera Amalfitana e Via Nuova Chiunzi la direttrice della cacca con decine di camion maleodoranti che la attraverseranno per raccogliere i fanghi del comprensorio.

Appalti, concessioni e incarichi elargiti con procedure “leggere” spesso ad amici e parenti.

Tecnici “amici”, sempre gli stessi, che monopolizzano e gestiscono la macchina pubblica confidando nell’ignavia di questa amministrazione di cui ancora non si capisce quale sia la linea politica, semmai ne avesse avuta una.

Una giunta che, al termine di una miriade di screzi per la spartizione delle briciole, comincia a perdere i pezzi con le prime dimissioni del “solito” Cipresso al quale non è bastata l’agognata carica assessoriale a farlo desistere dal consueto colpo di teatro.

Del resto era difficile aspettarsi di più da un’amministrazione nata da un’accozzaglia di interessi variegati uniti dall’unico intento di raccattare i voti utili per la presa del governo. Un’amministrazione che ha badato alla salvaguardia di piccoli e miopi interessi, dalle spiagge al porto, dal convento di San Domenico allo Stella Maris, da Erchie alla SITA.

Un’amministrazione che, davanti alla figuraccia della scorsa estate, con i dehors sequestrati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA LORO INCAPACITA’, ha avuto il coraggio, anzi, la vigliaccheria, di addossare la colpa alle opposizioni e l’arroganza di definire le norme “scartoffie”, omettendo di dire che decine di volte e in tutte le sedi le opposizioni avevano fatto notare l’illegittimità degli atti.

Ma davanti a tutto questo e al silenzio di chi crede di poter disporre a piacimento della cosa pubblica noi non rimarremo inermi. Con le poche armi in possesso delle opposizioni continueremo a svolgere il compito assegnatoci dai cittadini e ad informarli di quanto accade sulla loro pelle. Nei prossimi mesi, con tutte le iniziative che metteremo in campo, vi informeremo dettagliatamente di quanto accade nel nostro paese fornendo gli strumenti per partecipare alla vita politica della città.