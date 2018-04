M5S, Cirillo: “Via Quisisana strada pattumiera e a rischio frane – De Luca non risponde da 18 mesi”

Castellammare ( Napoli ) . Da 18 mesi il presidente De Luca resta in silenzio sul ripristino della strada che collega Castellammare di Stabia a Monte Faito fin su Vico Eqeunse , una grave mancanza a fronte delle promesse rivelatesi ad oggi aria fritta” Cosi Luigi Cirillo consigliere regionale del MoVimento 5 stelle che continua: “ Il 14 settembre 2016 abbiamo depositato un’interrogazione a risposta scritta sui pericoli derivanti dallo stato di degrado e abbandono di via Quisisana presso il Monte Faito a fronte del grave dissesto idrogeologico che interessa l’area e che comporta l’interdizione alla viabilità dell’unico accesso della città stabiese a Faito, con la quale abbiamo chiesto conto delle iniziative messe in campo per sollecitare gli enti competenti a disporre gli interventi di manutenzione della strada e di rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati per consentire la libera fruizione della strada.” “Nell’interrogazione si chiedeva conto soprattutto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – precisa Cirillo – ma ad oggi nessuna risposta nonostante continuino i sversamenti di rifiuti e rimanga il rischio frana dell’area” “Nel nostro programma di governo abbiamo previsto interventi per la messa in sicurezza e la riapertura della strada – annuncia Francesco Nappi, candidato sindaco del MoVimento 5 stelle Stabia – non appena ci insedieremo a Palazzo Farnese questo tema sarà al centro della nostra agenda” “Quest’arteria è diventa un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. La Regione ha tutte le prerogative per sollecitare il Comune di Castellammare – conclude Cirillo – e avviare un tavolo di confronto istituzionale per garantire la risoluzione dei problemi, in attesa che De Luca esca dal silenzio e risponda alla nostra interrogazione”.