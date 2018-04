Lunedì 16 Aprile si inaugura altra sede della UILA a Sorrento. Parla il Segretario Luigi Di Prisco

Inaugurazione lunedì 16 Aprile alle ore 12 della nuova sede UILA a Sorrento presso il Corso Italia n. 314. Prenderanno parte alla cerimonia il segretario nazionale UILA settore pesca Enrica Mammucari, il Segretario generale UILA Napoli e Campania Emilio Saggese e il segretario della UILA Sorrento Luigi Di Prisco. Questa iniziativa vede notevolmente rafforzata sotto il profilo di presenza la UILA in penisola sorrentina e nello specifico a Sorrento dove oltre ad essere presente da circa 6 anni presso il centro storico alla Via Dell’Accademia n. 36 ora con l’apertura di questa sede ufficiale si allarga alla zona di Marano a confine tra i comune di Sorrento e Sant’Agnello. I servizi offerti saranno quelli soliti: ogni tipo di pratica erogata dal CAF: dichiarazioni dei redditi, isee, red, icric, imu e l’attività di Patronato: Pensioni e ogni pratica di sostegno al reddito quali Naspi, disoccupazioni agricole, maternità solo per citare alcuni dei servizi che potranno essere erogati. Inoltre grazie alla collaborazione con la UIMEC in alcuni giorni specifici nelle prossime settimane si potrà dare anche consulenza e aiuti ad accedere ai vari tipi di finanziamenti in favore delle aziende agricole presenti sul territorio della penisola sorrentina. Oggi – dichiara il segretario UILA Sorrento Luigi Di Prisco – è un passo importante per la nostra organizzazione presente in penisola sorrentina e pertanto ringrazio per il sostegno il segretario regionale Emilio Saggese per aver posto attenzione al nostro territorio. Sicuramente ora con l’apertura di questo secondo punto territoriale l’obiettivo è quello di incrementare in modo capillare la nostra presenza e rendere un servizio sempre piu’ efficiente a tutti coloro che si rivolgono alle nostre strutture e dare nel nostro piccolo sostegno specialmente a chi si trova in stato di disagio e difficoltà economiche”.