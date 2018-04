Nuovo look per l’edicola del porto di Capri, non solo giornali e riviste ma più spazi e più servizi per l’utenza

29/04/2018 – Look rinnovato e chiosco completamente sostituito per la storica edicola di giornali di Marina Grande. La signora Immacolata e il figlio Alessandro hanno deciso di dare un tocco di modernità all’edicola, punto di riferimento da sempre sia per gli abitanti e gli operatori della zona sia per i tanti turisti in transito sul porto di Capri. Non soltanto riviste e quotidiani, grazie alla nuova disposizione interna del nuovo chiosco che consente un maggiore spazio a disposizione per la clientela e per l’utenza è stata potenziata l’offerta dei servizi che spaziano da souvenir, borse e articoli per il mare e per lo svago alla possibilità di effettuare ricariche telefoniche, pagamento di bollette o acquistare biglietti per giri dell’isola ed escursioni turistiche. L’edicola dispone anche di un apparecchio bancomat per il prelievo di denaro contante.

CAPRINEWS