L’Oasi di Mario ancora una meraviglia sotto il Faito a Vico Equense visitata da Positanonews . L’Oasi, e il sentiero, si raggiunge dal borgo di San Salvatore, uno dei borghi collinari della cittadina della Penisola Sorrentina e si chiama Mario in ricordo di chi acquistò mezzo secolo fa questo terrento in località “E Colare” , questo sentiero si dipana ad un certo punto a sinistra di quello di “Capo d’ Acqua” che porta sotto al Belvedere del Faito. La cosa bella di questa passeggiata è che ci si trova quasi sempre nel verde della vegetazione, poi si arriva in uno spiazzo incredibile con amache, tavolini e sedie, sotto una falesia spettacolare . Il primo a pubblicizzare questo sentiero è stato Luca Coppola guida AIGAE, come ci ha poi spiegato l’attuale proprietario. In pratica , dopo circa un’oretta di cammino a piedi, dai sette ai nove chilometri , dipende da dove lasciate l’auto, si arriva in questa dolina di depressione di origine carsica, qui l’acqua ha scavato la roccia calcarea facendo “colare” la montagna su se stessa ( per questo il toponimo ‘e colarc’). “Questo terreno prima era coltivato tutti i giorni – ci spiega il figlio di Mario -, ora serve per chi vuole rilasssarsi” . Un sentiero che è stato segnalato dai figli (Giovanni, Raffaele e Rosa) , ma non si trova neanche sulle carte, va premiato chi vuole valorizzare questi angoli dei nostri bellissimi Monti Lattari. Durante tutto il cammino si poteva vedere il panorama dal Golfo di Sorrento a quello di Napoli con il Vesuvio sempre davanti per poi passare momenti indimenticabili con gli amici e per chi ama le grigliate vi consigliamo la macelleria Coppola proprio sulla Raffaele Bosco prima di imboccarsi verso San Salvatore. Poi se il gruppo è composto da persone straordinarie come era il nostro , allora è ancora meglio. Complimenti a chi cerca di far amare la montagna e la natura. Ci vorrebbe una statua..