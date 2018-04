Lo scorso anno investì e uccise una 48enne salernitana. Processo Diele: depositate le ultime perizie, sentenza prevista per il mese di giugno.

30/04/2018 – Ultime perizie consegnate, ma ancora ancora non si conosce la data certa della sentenza, che dovrebbe arrivare comunque a giugno. Per il processo con rito abbreviato in cui e’ imputato per omicidio stradale l’attore romano Domenico Diele, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, aveva infatti chiesto a un collegio peritale, il 12 marzo scorso, di eseguire sia un’analisi sulle questioni connesse alla decelerazione del veicolo guidato dall’attore, prima e dopo l’urto, sia di verificare la capacita’ psicofisica di Diele al momento dell’incidente nel quale mori’ la 48enne salernitana Ilaria Dilillo. Il sinistro risale alla notte tra il 23 e il 24 giugno dello scorso anno, all’altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano dell’autostrada A2 del Mediterraneo; Diele tornava da una festa di matrimonio, la donna rincasava dopo una serata con aniche. Il protagonista di fortunate di serie tv, trasportato all’ospedale di Salerno, risulto’ positivo al test antidroga. Oggi, una nuova udienza, durata circa 75 minuti, durante la quale i periti sono stati interrogati rispetto al lavoro svolto. Il nodo da sciogliere, stando a quanto si apprende, e’ relativo a comprendere se, al momento dell’impatto, uno stato di alterazione psicofisica in Diele fosse o meno presente.L’avvocato della famiglia Dilillo, Michele Tedesco, spiega che il consulente tecnico del giudice, l’ingegnere Alessandro Lima “e’ stato assolutamente preciso e determinato sia nella perizia di sua spettanza, sia nella risposta che ha dato al giudice quando gli ha chiesto se il comportamento di Diele potesse essere o meno compatibile con un soggetto in stato di alterazione psicofisica. Lui ha detto ‘assolutamente si””. La problematica ruota attorno ai metri in cui Diele avrebbe frenato o comunque decelerato, una volta visto lo scooter della donna sulla carreggiata autostradale. Sul punto, Tedesco dice: “La prima frenata che lui (l’ingegnere Lima, ndr) trova e’ a 2,2 secondi rispetto all’impatto. Nella mia esperienza, ha detto l’ingegnere Lima, non mi e’ mai capitato di vedere una persona che, in uno stato di normalita’, non abbia alcuna reazione per due secondi dopo l’urto. Quindi, dice, il dato per me rilevante e’ sia la condotta prima, ma soprattutto dopo che e’ quella che mi fa capire che per me era in uno stato di alterazione psicofisica”. Per quanto riguarda l’aspetto tossicologico, i due consulenti Ciro Di Nunzio e Antonello Crisci, chiarisce Tedesco, “hanno, da una parte, rilevato quello che e’ un errore del consulente della procura nella valutazione fatta per quanto riguarda i calcoli, ma alla luce della nuova valutazione data, sono arrivati a 104 nanogrammi di presenza di sostanza stupefacente all’interno del sangue e delle urine di Diele che e’ tre volte superiore al dato di 30 nanogrammi.Il perito ha detto, con 30 nanogrammi nel 100% dei casi, secondo uno studio scientifico del 2018, la persona e’ in stato di alterazione psicofisica. Inoltre, hanno evidenziato anche un punto che l’errore, anzi l’omissione, del consulente (della procura, ndr) nel tipo di analisi non consente di stabilire dal momento dell’assunzione di Diele al momento dell’impatto e poi al momento del prelievo, in quale finestra temporale ci si potesse trovare”. Dunque, secondo il legale del foro salernitano, Diele avrebbe “dato indicazioni diverse al gip perche’ aveva detto di non aver preso droga il giorno dell’incidente, ma il giorno prima. Poi, invece, ai periti, durante l’esame peritale, ha detto di averla assunta a mezzanotte, prima di partire per il viaggio di ritorno. Adesso, la verita’ la sa solo lui. Il dato certo e’ l’alterazione psicofisica in relazione ai nanogrammi presenti all’interno del sangue e delle urine”. La sentenza dovrebbe arrivare il prossimo 11 giugno. In quella data, le parti discuteranno. A seguire, sara’ pubblicato il dispositivo. Nell’udienza del 20 febbraio scorso, il pm della procura di Salerno, Elena Cosentino, aveva chiesto per l’attore la condanna a 8 anni reclusione.