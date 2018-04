Playout Eccellenza, San Vito Positano-Faiano 0-1: un gol di Schettino condanna i padroni di casa

Si è conclusa la gara valida per i playout di Eccellenza, Girone B, tra San Vito Positano e Faiano. La squadra di mister Attanasio è uscita sconfitta dalla sfida e tra le mura amiche non è riuscita ad avere la meglio contro gli avversari, i quali si sono salvati a discapito dei padroni di casa che non riescono a mantenere la categoria. Una situazione che si è raggiunta dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Solofra, al quale bastava solo un pareggio per la matematica salvezza, ma ha portato a casa i tre punti.

Non è bastato lo stadio pieno e tifosi molto caldi questo pomeriggio al De Sica di Montepertuso. Il San Vito Positano ha perso col Faiano ed è retrocesso. Decisiva la rete al 73′ di Ciro Schettino, dopo oltre un’ora di estremo equilibrio. Davvero un pomeriggio triste a Montepertuso.