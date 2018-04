LIVE – Eccellenza, derby salvezza sprofonda il Positano , tripletta di Mascolo per il Costa d’ Amalfi

Super derby in corso a Tramonti. Il Costa d’Amalfi, infatti, sta sfidando il San Vito Positano in una lotta salvezza all’ultimo respiro. A due giornate dalla fine del campionato d’Eccellenza un derby davvero emozionante che potrebbe decretare la salvezza matematica per la squadra allenata da Mister Marco Attanasio: la classifica, infatti, vede il San Vito a quota 33 punti e il Costa d’Amalfi a quota 30. Una gara che verrà dettata sicuramente da cuore, anima e grinta. Dall’altra parte la compagine di Mister Contaldo vuole cercare una salvezza che sarebbe davvero un’impresa.

Terminata la prima frazione, con il Costa d’Amalfi in vantaggio.

Vantaggio meritato per i ragazzi di mister Contaldo che, fin dai primi minuti, hanno fatto la gara, mettendo in continua apprensione la retroguardia positanese. Al 33º il vantaggio: cross lungo di Criscuoli dalla sinistra, e Mascolo al volo di destro non lascia scampo a Di Leva. Dopo il vantaggio i costieri hanno avuto due occasioni per raddoppiare, ma vengono sprecate per imprecisione.

Riparte male la squadra allenata da Attanasio: i padroni di casa del Costa d’Amalfi, infatti, sono passati in vantaggio con la rete di Mascolo al 34′, poi ancora lui con una tripletta storica. Per la prima volta il San Vito Positano non è la prima squadra della Costiera amalfitana . Un risultato che lancia il Costa d’ Amalfi in zona salvezza mentre porterà il San Vito Positano nella lotteria salvezza.

Foto pagina facebook Costa d’ Amalfi