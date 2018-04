LIVE – Eccellenza, derby salvezza in corso: battaglia tra Costa d’Amalfi e San Vito Positano. Padroni di casa in vantaggio

Super derby in corso a Tramonti. Il Costa d’Amalfi, infatti, sta sfidando il San Vito Positano in una lotta salvezza all’ultimo respiro. A due giornate dalla fine del campionato d’Eccellenza un derby davvero emozionante che potrebbe decretare la salvezza matematica per la squadra allenata da Mister Marco Attanasio: la classifica, infatti, vede il San Vito a quota 33 punti e il Costa d’Amalfi a quota 30. Una gara che verrà dettata sicuramente da cuore, anima e grinta. Dall’altra parte la compagine di Mister Contaldo vuole cercare una salvezza che sarebbe davvero un’impresa.

AGGIORNAMENTI – Parte male la squadra allenata da Attanasio: i padroni di casa del Costa d’Amalfi, infatti, sono passati in vantaggio con la rete di Mascolo al 34′.