LIVE – Eccellenza, Sorrento agguanta il pareggio con l’ Agropoli partita infuocata.

C’è tantissimo fermento per il big match che sta per iniziare a Sorrento, presso lo stadio “Italia”. La squadra allenata da Antonio Guarracino, infatti, affronterà l’Agropoli in una sfida che vale la promozione aritmetica dall’Eccellenza alla Serie D.

L’Agropoli è infatti a tre lunghezze dai sorrentini: quest’ultimi, con una vittoria, sarebbero matematicamente promossi, e andrebbero ad affrontare in tutta tranquillità il match che chiuderà il campionato la prossima settimana ad Avellino, contro la Virtus. L’Agropoli, invece, affronterà in casa il Valdiano. Il Sorrento giocherà comunque con due risultati a favore: la vittoria chiuderebbe difatti il discorso, mentre il pareggio permetterebbe ai rossoneri di poter pareggiare anche nell’ultima gara rimanendo primi.

Città in fermento, con striscioni per incitare la squadra ad una storica promozione.

CRONACA

Partenza sottotono per il Sorrento che viene messo sotto dall’Agropoli il quale va in vantaggio con l’attaccante Vincenzo Maione, ma riesce a pareggiare in extremis Pareggia Nino Guarro con un colpo di testa ravvicinato, proprio allo scadere della prima frazione. Sorrento agguerrito continua ad andare all’assalto per poter conquistare l’agognata vittoria e la serie D