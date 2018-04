LIVE – Eccellenza, Agropoli in vantaggio e vetta momentanea: pareggia il Sorrento. S. Vito Positano a sorpresa in svantaggio

Sono terminati i primi tempi per quanto riguarda il girone B d’Eccellenza. Alcuni risultati sorprendenti in questa calda domenica di aprile. Il San Vito Positano perde in casa col Solofra (rete di Balzano) e se dovesse finire così sarebbe condannato ai playout. Vittoria prevedibile e schiacciante per il Costa d’Amalfi, avanti di tre gol contro il Sant’Agnello e salvezza per adesso in tasca, mentre il Sorrento pareggia 0-0 ad Avellino, contro la Virtus, e in virtù della vittoria momentanea dell’Agropoli contro il Valdiano è secondo e andrebbe ai playoff.