L’INFLUENZA DI TASSO NELLE ARTI

Nell’ambito dell’”ANNO TASSIANO” il Comune di Sorrento, su iniziativa dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso”, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, il Dipartimento di Studi Umanistici (Univ. di Napoli “Federico II”), “Il canto della Sirena”, la Fondazione “Pietà de’ Turchini” di Napoli

Organizza il Seminario-Convegno

Le influenze di Tasso nelle arti. Sondaggi.

5 aprile 2018 Sala Consiliare

PRIMA SESSIONE ore 9.30

Moderatore PIERMARIO VESCOVO

PASQUALE SABBATINO Univ. “Federico II” di Napoli Immagini di Tasso nella Galeria del Marino.

ALFONSO PAOLELLA Scuola Europea Varese Due secoli di incisioni della Gerusalemme Liberata (XVI-XVIII).

ADRIANA MAURIELLO Univ. “Federico II” di Napoli Dall’Aminta alla Rosa: metamorfosi della favola pastorale.

VINCENZO CAPUTO Univ. “Federico II” di Napoli Una biografia per immagini: Tasso e la pittura napoletana dell’Ottocento (Mancinelli, Celentano, Morelli).

PAUSA PRANZO

SECONDA SESSIONE ORE 16.00

Moderatore PASQUALE SABBATINO

PIER MARIO VESCOVO Univ. “Ca’ Foscari”, Venezia. Tasso, Sorrento e l’Italia: irradiazioni teatrali.

PAOLA BESUTTI Univ. “La Sapienza”, Roma Il rauco suon de la tartarea tromba: Tasso in musica nella rete intertestuale.

PAOLOGIOVANNI MAIONE, Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, Donne guerriere e pastori “partenopei” in commedja.

In collaborazione con la Fondazione “Pietà de’ Turchini”, Napoli nell’ambito delle celebrazioni Monteverdiane promosse dal Mibact.