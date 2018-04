Limitazioni al transito per localizzare i sottoservizi in via degli Aranci

SORRENTO. Da lunedì prossimo prendono il via le attività di ricerca di tombini e sottoservizi in via degli Aranci. I responsabili della Prysmian Group, azienda incaricata dal Comune, saranno al lavoro con un georadar per ispezionare i chiusini ed individuare i pozzetti localizzati al di sotto della carreggiata e poter predisporre una mappa dettagliata insieme a quella dei sottoservizi: linee telefoniche ed elettriche, condotte idriche e della fogna bianca e nera e tubi del metano.

Per consentire le operazioni di ricerca in sicurezza per gli addetti, e gli automobilisti e centauri in transito lungo l’arteria, il comandante della polizia municipale di Sorrento, Antonio Marcia, ha varato un’apposita ordinanza. Il dispositivo stabilisce che da lunedì prossimo e fino a venerdì 13 aprile, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, in via degli Aranci è imposto il divieto di sosta con senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico nei tratti di strada man mano interessati dalle attività di monitoraggio. Nelle stesse aree è imposto anche il limite massimo di velocità in 10 chilometri orari.

