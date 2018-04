Lago Patria (NA). SABATO 28 APRILE 2018 GIOVANNI BLOCK “SOLO MA NON TROPPO” CON SIPES.

Articolo di Maurizio Vitiello – SABATO 28 APRILE 2018 GIOVANNI BLOCK “SOLO MA NON TROPPO” CON SIPES.

Il live del noto cantautore partenopeo inaugurerà la nuova sede del club a Lago Patria.

Con un concerto live di Giovanni Block sarà inaugurata, sabato 28 aprile 2018, la nuova sede dell’associazione artistico-culturale SIPES-Stare Insieme Per Emozionarsi Sempre (via Staffetta, 40 – Lago Patria).

A partire dalle ore 21, il cantautore, punta di diamante della scena musicale partenopea e non solo, porterà in scena lo spettacolo con cui racconta il suo viaggio nella musica.

Con brani tratti dai suoi lavori discografici, inediti e preziosi omaggi a baluardi della canzone italiana, Giovanni Block sarà “solo ma non troppo”, come anticipa il titolo del suo spettacolo itinerante.

SIPES diffonde da nove anni arte, informazione e cultura sulla costa giuglianese e non solo. Nata da un’idea del presidente e direttore artistico Antonella Fabbricatore, l’associazione, oltre a essere editrice del giornale mensile “Terra Mia”, porta avanti numerosissime iniziative, come seminari di psicologia, presentazioni di libri, laboratori di teatro e musica, concerti, salotti sociali e spettacoli teatrali.

Da seguire.

Maurizio Vitiello