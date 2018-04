“la storia dell’ecumenismo” nella conferenza di Agostino Aversa all’UNITRE

Tutti conoscono e ricordano il prof Agostino Aversa come Preside dell’Istituto Nautico, come autore del libro sul Piano di Sorrento e la sua Marineria, ma non tutti sanno che egli è un appassionato studioso di Teologia Cristiana. Queste sue straordinarie competenze le condividerà con l’UNITRE e i cittadini interessati, nella conferenza di mercoledì 18 aprile 2018, alle 17.00 presso la sede di Via delle Rose.