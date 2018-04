La provocazione di Nino Lauro: “Facciamo l’alcool test all’ingresso!”

Nelle ultime settimane a Positano, nelle zone limitrofe ma anche un po’ in tutta Italia si è parlato della morte del giovanissimo Nicola Marra. Il 21enne napoletano è morto a Positano cadendo da un’altezza considerevole dopo essersi avventurato per un sentiero già molto difficoltoso di giorno con la luce del sole. Secondo molti la causa della sua grande confusione è da attribuire al tanto alcool consumato poche ore prima della sua morte.

Per questo motivo si è discusso a lungo dei rischi dell’alcool ‘no limits’, visto che stiamo parlando di una sostanza LEGALE per lo Stato Italiano.

Oggi abbiamo intervistato una persona che di serate in discoteca ne ha vissute tante, un’icona della Penisola Sorrentina ‘by night’.

Di seguito il video completo dell’intervista in cui ‘Ninotto’ lancia la provocazione (già fatta in passato): “Spesso i ragazzi arrivano nei locali già decisamente ubriachi. Propongo quindi un alcol test PRIMA di entrare in discoteca”.