La passeggiata di primavera a Massalubrense è alla Certosa

I Turbolo: da Severo a Berardino

Visita guidata ai complessi monumentali di S. Maria La Nova e San Martino a Napoli sulle orme della famiglia Massese dei Turbolo.

Ripercorreremo le tracce di Berardino (la cui spettacolare cappella di famiglia potrebbe essere collegata alla sepoltura di Vlad III, ossia Dracula) e Severo (il più grande Priore della Certosa di San Martino). Una visita eccezionale che sarà guidata magistralmente dal nostro Gennaro Galano.

Sabato 21 aprile 2018 con partenza alle ore 8,00 da Piazza Vescovado

Costo: solo trasporto in pullman € 15,00

Possibili ticket ingressi da pagare a parte (6 € San Martino – 5 € S. M. La Nova) sono previsti sconti per comitive, bambini e minorenni.

In anteprima sarà visitabile la mostra di arte moderna “Senza titolo – voglio stupirvi” presso la sala del Consiglio della Città Metropolitana (sempre in S. Maria la Nova). La mostra è patrocinata dalla nostra sede Archeoclub.

Colazione a sacco.

Per prenotazioni tel 081 5339021 (Pro Loco Massa Lubrense)