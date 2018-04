La morte di Nico e le paure delle famiglie napoletane: «Svegli fino all’alba aspettando i figli»

Notti da incubo. Quelle dei papà e delle mamme dei ragazzi tra i 15 e i 40 anni (sì, perché ormai a 40 anni si è ancora “ragazzi” nelle abitudini e nei comportamenti) sono notti insonni, macchiate dagli incubi, divorate dalle ansie. C’è chi confessa: «Per me il miglior giorno della settimana è il lunedì, quando posso finalmente dormire dopo il tormento del week end» e chi racconta con invidia: «I miei genitori avevano il coraggio di prendermi a ceffoni se facevo cinque minuti di ritardo: loro si sfogavano e io stavo più attenta. Invece io con mio figlio riesco solo a soffrire in silenzio». Le notti bagnate dall’alcool e sporcate dalla droga sono il terrore di tutti i genitori. Ecco alcune loro testimonianze. Ottavia dice: «I miei figli dicono che vivo in un perenne stato d’ansia! Certo la tecnologia aiuta. Con le minacce di allertare la polizia ed un risveglio all’alba costringo ancora mio figlio maggiore che vive con la compagna e la figlia a mandarmi un messaggio quando rientra di notte dopo un week end con amici. Ma ho un altro figlio a 1.860 Km di distanza e lì diventa più impegnativo… Ma questa maledettissima ansia quando scomparirà?». L’ansia, la maledettissima ansia rammentata da Ottavia è la malattia professionale dei genitori. Torna anche nel racconto di Lory che scrive: «Sono la mamma di un ragazzo di 21 anni e ho passato tante notti scrutando di continuo la cronaca dell’ultima ora dell’Ansa, collegandomi alle telecamere di autostrade, collegandomi su pagine di Fb che riportavano scorci di feste… Per vedere se riuscivo a vederlo, ormai ero diventata un hacker». Alcool, droga, ma non solo. Un altro dei terrori ricorrenti dei papà e delle mamme, sono le auto. O, peggio, le moto. La testimonianza di Giovanni è uguale a mille altre, solo che lui la tragedia l’ha sfiorata: «Mio figlio studia dall’altra parte dello Stivale, ma quando è a casa è la paura della macchina che predomina e mi domina – scrive il papà – La fiducia rimane tale, mostrare di non fidarsi potrebbe peggiorare il rapporto. La notte di Capodanno non mi ero svestito. Ho il terrore delle notti di Capodanno, come delle Pasquette. Ma non lo faccio pesare. Andate dove volete, ma state attenti. Alle sei di mattina squilla il telefono di mia moglie è la centrale operativa convenzionata con l’Assicurazione e mi dice: “Signora, tutto bene, avete avuto un incidente?”. Panico. Fortuna mio figlio risponde al telefono, ha solo centrato un muretto in retromarcia, ma non mi sembra del tutto sobrio. Dice di non preoccuparci, si è solo frantumato il lunotto. Non mi fido. Lo raggiungo, lo riporto a casa, ha un po’ di sbronza triste. Ripeto mille volte di evitare, di non esagerare, ne parlo senza problemi, come un 50enne può parlare ad un 20enne. Seppure astemio, sono comprensivo e peso ogni parola. Dialogo, dialogo, dialogo, senza mai rotture che potrebbero sortire effetto contrario. Ma dalle notti lunghe non se ne esce. Glielo spieghi: “Non è il bicchiere che fa l’uomo”. O la donna. Speri capiscano, maturino. A 20 anni, se non fai stupidaggini non cresci, lo sai. Continui a vegliare». Un terrore, quello del mezzo di trasporto che contagia un po’ tutti. E che comincia presto, prestissimo. La colpa? Delle minicar. Scrive Alessandra: «La mia preoccupazione più grande è quando escono con le macchinine 50 e addirittura non si rendono conto che nella maggior parte delle volte corrono enormi pericoli guidando mentre girano video e stories o dirette per postarle su Instagram o Facebook: basta un attimo di distrazione e il gioco è fatto!». Già, la vita si può smarrire in un niente. Ma come impedire a chi ha 15 o 20 o 30 anni di giocarsela a testa o croce? Spiega Stefano Vecchio, direttore dell’Unità operativa complessa dipendenze della Asl Napoli1: «Bisogna insegnare ai ragazzi a gestire la notte e saper valutare i rischi ed evitarli sia rispetto all’uso delle sostanze sia rispetto a una serie di situazioni connesse, a partire dalla guida. Il modello allarmistico ed emergenziale non serve. Bisogna, invece, istruire meglio i frequentatori della Movida. Le istituzioni, poi, devono regolamentare meglio il fenomeno sia applicando le leggi, sia riorganizzando l’offerta del divertimento. E’ necessario introdurre delle regole impedendo, ad esempio, l’uso delle sostanze alcooliche fuori dei locali. Contemporaneamente sarebbe utile decongestionare le zone più affollate allargando l’offerta a tutte le aree della città». La Asl Napoli 1 ha creato un’unità mobile che interviene proprio nei contesti del divertimento. Si chiama Hybrid ed è realizzata in partnership con l’associazione «Il Pioppo». Spiega il coordinatore del gruppo Angelo Trivoluzzi: «Il nostro obiettivo è quello di incrementare la capacità di regolare i consumi per renderli più sicuri». Gli “Angeli della notte” sono quattro e viaggiano nei luoghi della movida offrendo informazioni, ma anche acqua e succhi di frutta e un angolo per riposare a chi ne ha bisogno. In caso di necessità gli operatori sono pronti a portare un primo soccorso per contenere il malessere o chiedendo l’aiuto dei medici in casi estremi. A sua volta Hybrid insieme alla seconda municipalità ha creato una «consulta della notte». «Il nostro obiettivo è di coinvolgere tutti gli attori della movida dai gestori delle attività commerciali, ai residenti agli avventori, per discutere e affrontare i problemi e le attività legati al by night nel centro della città – spiega il presidente Francesco Chirico – Abbiamo fatto un avviso pubblico per istituire la consulta formalmente e dallo scorso autunno sono aperte le iscrizioni. L’idea è quella di affrontare i problemi e le opportunità in maniera collegiale evitando le contrapposizioni. Domani (oggi per chi legge) incontreremo anche l’assessore Clemente sui temi dell’impatto acustico». (Daniela De Crescenzo – Il Mattino)