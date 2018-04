La Francia del savoir-faire presentata al consolato francese di Napoli

E’ stata presentata a Napoli, nel prestigioso Palazzo Grenoble, sede del Consolato di Francia, l’edizione 2018 del magazine Rendez-vous en France. Alla presenza di giornalisti e professionisti del turismo, il console generale di Francia a Napoli Jean-Paul Seytre ha fatto gli onori di casa introducendo il filo conduttore della rivista: il savoir-faire, un tema che unisce le grandi tradizioni francesi e italiane.

Frédéric Meyer, direttore di Atout France, ha ribadito l’importanza del savoir-faire “concetto trasversale che riesce a restituire tutta la varietà e la ricchezza della destinazione Francia, la sua creatività nei settori più diversi. Il savoir-faire in Francia è sempre presente ed è forse la chiave del successo della destinazione all’estero”.

Quindi, la presentazione attraverso slides e filmati del contenuto della rivista e di tutte le declinazioni del savoir-faire in Francia. Dal life-style dei profumi, della moda, della bellezza, alle eccellenze, i grandi talenti e i personaggi – artisti, creativi, chef famosi –i “meilleurs ouvriers de France” (il marchio di qualità che premia l’operosità del lavoro) e le aziende del “Patrimonio Vivente” che esprimono tutta l’innovazione e la creatività del fabriqué en France.

Con un focus particolare su Parigi e le attrattive della città per il 2018. Una capitale sempre straordinariamente vivace e creativa, e sempre più facile da raggiungere: Fabio Colagiovanni, marketing manager di Air France ha presentato i nuovi voli dall’Italia e la nuova compagnia Joons, operativa da Roma e da Napoli, un innovativo modo di trasformare il viaggio aereo in una vera esperienza.

Molte le interviste contenute nel magazine, coordinato da Fabiana Sorrento di Atout France e con testi della giornalista Rosalba Graglia, specializzata sulla Francia: a un “visionario” come Jean Blaise, il protagonista della cover story, che ha reinventato la città di Nantes, Rudy Ricciotti, l’architetto del Mucem di Marsiglia, Anne Sophie Pic, l’unica chef tre stelle di Francia, Philippe Starck, “designer democratico” di oggetti diventati di culto, Luca Allegri, neodirettore del Bristol di Parigi.. E poi percorsi d’arte fra i vigneti, le nuove “cité” della gastronomia, le arti della tavola, la coltelleria di tradizione, la moda, le città, le regioni.. Il magazine Rendez-vous en France fa conoscere novità, curiosità, eventi – dalla Ryder Cup e il Gran Premio di Formula del 2018 alla coppa del mondo di rugby del 2023, ai giochi olimpici del 2024 – per tante destinazioni francesi, da scoprire e riscoprire.

Una miniera di idee e proposte, un magazine prezioso per i turisti e i viaggiatori italiani che scelgono la Francia, che si conferma la prima destinazione turistica al mondo.

Rendez-vous en France, 100.000 copie di tiratura, è allegato alle riviste Elle e Bell’Europa di aprile distribuito nelle boutiques Yves Rocher e la Roche Bobois, nelle lounge Air France, nella prima classe dei TVG per Parigi e naturalmente è presente – in versione da sfogliare e scaricabile- sul nuovo sito france.fr.

Una guida preziosa per sognare, programmare e vivere una vacanza in Francia !

H di P

Per ogni altra informazione:

Barbara Lovato Responsabile Ufficio Stampa e P.R.

ATOUT FRANCE Ente per lo Sviluppo del Turismo Francese

Via Tiziano, 32 Milano, tel: +39 02 58 48 655 – france.fr