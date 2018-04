La Fattoria Casale Alpega, un ‘oasi di tranquillità e cortesia

Sarno: nella fattoria Apega direttamente da Vico Equense, ti aspetta qualità e cortesia.

“La Fattoria Casale Alpega“, una vera e propria oasi di tranquillità tra gli splendidi panorami del comune di Sarno in provincia di Salerno, una delle strutture più belle, interessanti e valide della Campania, per tutti, anche per celiaci, per la terza volta consecutiva ha ricevuto la vetrofania di AIC . Cioè di struttura certificata per alimentazione ESCLUSIVAMENTE SENZA GLUTINE.

La fattoria nasce seguendo la filosofia di vita dei proprietari stessi, i quali credono fortemente nella conoscenza, nella formazione continua e nella cultura dell’alimentazione, con particolare riferimento soprattutto alle nuove generazioni.

La Fattoria Casale Alpega, con il progetto del istruzione sui bambini dalle elementari alle superiori si sono conquistati il pubblico giovanile, dedicandosi contemporaneamente agli eventi sui prodotti locali, agli animali ed alla famiglia!!!

Vi aspettano il 25 aprile 2018 per un evento da non farvi mancare “Natura e libertà” ingresso e parcheggio gratuiti