La Costa d’Amalfi conquista i 3 cornetti gold: premiate Scippata e Fiorduva

La Costa d’Amalfi al Vinitaly di Verona viene premiata alla 52esima edizione della massima manifestazione enologica nazionale. Nel padiglione B della Regione Campania ieri pomeriggio ben 7 vini sono stati premiati con i 3 Cornetti Gold dall’Ais Campania, con due etichette della Divina che si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento: si tratta della Scippata Riserva 2012, vanto della produzione delle Cantine Apicella di Tramonti, insieme al Fiorduva prodotto da Marisa Cuomo in Furore. Quest’anno nella città scaligera c’è stato grande apprezzamento per i vini rossi, con grande successo sia per Giuseppe e Prisco Apicella, che per Andrea e Marisa Cuomo.