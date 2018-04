Ko casalingo contro Aversa per la Snav Folgore Massa

Sconfitta casalinga per la Snav Folgore Massa che si arrende alla Romeo Normanna Aversa per 1-3. Nella partita giocata ieri pomeriggio al Palatigliana di Sorrento i biancoverdi dopo un buon inizio hanno ceduto, consentendo agli ospiti di centrare una vittoria importante per le loro ambizioni di promozione. Non per niente, infatti, i casertani sono tra le squadre più accreditate per centrare il salto di categoria.

Come detto i ragazzi di mister Nicola Esposito non sono partiti affatto male. Nel primo set, infatti, riescono ad imporsi per 25-21. Aversa a questo punto si scuote ed inizia a giocare con più cattiveria. E così il secondo parziale va in archivio con un netto 25-17. Anche nel terzo set la storia non cambia e gli ospiti si portano sul 2-1 grazie ad un perentorio 25-19. Nel quarto parziale la Snav Folgore Massa mette in campo tutto il proprio orgoglio, ma alla fine subisce il 25-23 che chiude il match.

La vittoria in costiera consente alla Romeo Normanna Aversa di mantenere il secondo posto del girone insieme ad Ottaviano e di giocarsi le chance di accedere agli spareggi promozione nelle ultime tre giornate. I biancoverdi, invece, devono solo puntare a mantenere il quinto posto e guardare al prossimo campionato.

FRANCESCA VANACORE SORRENTOPRESS