Katarì a Sant’Agnello, in vista accordo col circolo nautico . Ecco quello che potrebbe succedere

Katarì riaprirà? E con Chi? Dopo bandi riavviati e via dicendo, ora si è proceduto all’effettivo bando di gara che assegnerà i servizi dello stabilimento che nasce nel comune di Sant’Agnello ma sulla spiaggia accessibile da Marina di Cassano di Piano di Sorrento.

“Il comune di Sant’Agnello – si leggeva sulla determina- indice una nuova gara per appaltare i servizi turistico-balneari, di ristorazione e bar compresa la fornitura di materiali e delle strutture occorrenti nonché i servizi di pulizia, di salvataggio a mare e di manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano mediante procedura aperta finalizzata alla selezione di un operatore economico”.

L’importo complessivo a base d’asta al rialzo del corrispettivo da versare a favore del Comune di Sant’Agnello 301.200 euro più IVA per quattro annualità, corrispondente ad un canone annuo pari ad 75.300 euro più iva e il nuovo affidatario dovrà inoltre versare al Comune di Sant’Agnello la somma di 90.573,43 euro a fronte delle opere di miglioria eseguite sulla struttura da parte del precedente gestore e debitamente riconosciute dal

Comune.

Questa determina non sarebbe stata completamente rispettata secondo le opposizioni guidate da Orlando, mentre Sagristani cerca di far quadrare il cerchio. Come andrà a finire?

Fra le ipotesi c’è quella della cogestione con Mauro d’Esposito dello stabilimento la Marinella, o società a lui collegata, e il circolo nautico, per intenderci quelli che gestiscono di fronte alla spiaggia Santa Caterina