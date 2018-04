Juventus al cardiopalma sfiora l’impresa 3 a 1 col Real Madrid che passa con un rigore pazzesco . Di certo vedere queste partite di Champions è da cuori forti, le emozioni si susseguono incredibili. Dopo la Roma col Barcellona, anche la Juve ha sfiorato il colpaccio e non c’è riuscita per un soffio in un modo assurdo e rocambolesco.

Un calcio di rigore concesso al 92′ per un intervento di Benatia su Lucas Vazquez manda in frantumi il sogno della Juventus che era riuscita nell’impresa di segnare 3 gol contro 0 al Bernabeu. Dopo accese proteste che hanno portato anche all’espulsione di Buffon, Cristiano Ronaldo ha trafitto Szczesny dal dischetto. E’ allora il Real Madrid ad accedere alle semifinali