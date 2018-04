Castellammare di Stabia . Juve Stabia perde con il Cosenza dell’Ex Braglia ma quanti applausi per lui E’ il Cosenza ad incamerare i tre punti del Menti in una delle sfide più attese della giornata in serie C. L’allievo non supera il maestro, e nella giornata amarcord per il ritorno di Braglia al Menti è proprio il toscano a centrare un successo pesante per la classifica ed il morale. Gara bloccate nelle prime battute, il Cosenza passa alla mezzora. Bruccini trova Calamai sul filo del fuorigioco, Branduani accenna l’uscita, ma il piattone è chirurgico a sbloccare la partita in favore degli ospiti. Nella ripresa la doccia è gelata. Tre minuti appena e Dermaku, di testa, gira in rete il pallone del raddoppio calabrese. La Juve Stabia non demorde, ed al 40’ riesce ad accorciare con Marzorati. Troppo tardi, però, per evitare lo stop dopo cinque turni positivi. “Dispiace per la sconfitta – spiega a fine match Fabio Caserta -, ma ai ragazzi non mi sento di dire nulla. Abbiamo disputato la nostra onesta gara, loro sono stato bravi a sfruttare le due occasioni che abbiamo concesso… Peccato, venivamo da un momento positivo, ma questa sconfitta non compromette nulla”. Felice Piero Braglia: “La gara non mi è dispiaciuta – sorride -, abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra forte, in cui si vede la mano di Fabio Caserta. Dopo un momento di flessione, seguito a cinque successi di fila, siamo in ripresa. Dobbiamo proseguire per questa strada. Il ritorno al Menti? Sono riusciti a farmi piangere…” Applausi dagli stabiesi