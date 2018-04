Invasione spiagge fra Amalfi , Positano e Meta. La funicolare al Faito che chiude presto, il problema per l’ EAV è la disponibilità dei dipendenti a fare straordinari , intanto da Castellammare di Stabia sono partiti in tanti per la montagna di Vico Equense. Grandi afflussi anche al Sentiero degli Dei da Agerola per Praiano a Nocelle. Mare e montagne prese d’assalto fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, anche le isole di Capri e Ischia e la Campania compresa Napoli ha avuto un buon riscontro turistico in questo 25 aprile, ma per il ponte per primo maggio maltempo «Con l’arrivo del weekend – spiegano gli esperti – correnti più instabili di origine atlantica mineranno la stabilità atmosferica su molte regioni. Sabato rovesci e temporali raggiungeranno Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, l’Appennino toscano, emiliano occidentale, l’Umbria, il reatino, il cosentino e l’Ogliastra. Domenica temporali più diffusi e anche forti sul Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia nordoccidentale (nord milanese, varesotto, comasco) e anche sul veronese».

Il prosieguo del Ponte del primo maggio vedrà una veloce perturbazione temporalesca attraversare il Nord, la Toscana e le Marche nella giornata di lunedì 30, mentre per martedì 1 maggio, tempo in forte peggioramento in Sardegna, coste tirreniche e settori alpini del Nordovest.

In Costiera amalfitana e Penisola sorrentina non sembra esserci questo forte maltempo se non qualche piovasco in questi giorni ma non sembra niente di grave

