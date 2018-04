INDOOR ROWING DELLA CANOTTIERI PARTENIO DI MAIORI

PRESSO LA PALESTRA DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE AMATUCCI DI AVELLINO, SI E’ SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE DI INDOOR ROWING, ORGANIZZATA DALL’ASD CANOTTIERI PARTENIO RISERVATA AGLI ALUNNI/E CLASSIFICATI DURANTE LA FASE D’ISTITUTO.HANNO PARTECIPATO,GLI ISTITUTI: LICEO SPORTIVO “ DE LUCA “ ,LICEO V.MARONE E LICEO P.E.IMBRIANI DI AVELLINO.

L’ASD CANOTTIERI PARTENIO CON SEDE IN MAIORI PORTO, DA ANNI SVOLGE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO NON SOLO DELLA COSTIERA CON GRANDE DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE,COINVOLGENDO NUMEROSI ALUNNI. PROSSIMI APPUNTAMENTI DAL 9 MAGGIO PRESSO LA STRUTTURA NAUTICA DI MAIORI PER LE USCITE IN BARCA.

GLI ALUNNI, ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI: FRANCESCO MUOLLO,ILARIA VISCIONE ORNELLA PICIOCCHI,IL TEC.CARMELO ALVINO,FRANCESCO NOIO, SI SONO ESIBITI SUI SIMULATORI EVIDENZIANDO UNA DISCRETA TECNICA GRAZIE AL LAVORO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DAI DOCENTI.

CAT.ALLIEVI F. 1°CLAUDIA TESTA (MARONE) 2°JESSICA CRISCITIELLO 3°LUCIA CAPOLUPO(DE LUCA)

CAT. YUNIORES F. 1° FRANCESCA NUNZIANTE 2° AURELIA RUSSO ( MARONE )

CAT. ALLIEVI M. 1° LUIGI COLA(DE LUCA)2° ANTONIO ALTAVILLA(MARONE)3°LEONE CRISPINO(DE LUCA)

CAT.YUNIORES M. 1° ANTONIO AVAGNANO(MARONE) 2° JURJ IANNING 3° ALEX DELLO BUONO (DE LUCA)

UN RINGRAZIAMENTO PER LA DISPONIBILITA’AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO AMATUCCI E ALL’UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA DI AVELLINO NELLA PERSONA DEL PROF. CAMILLO CUOMO PER DISPONIBILITA’ E PREZIOSA COLLABORAZIONE.