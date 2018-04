Ben Hecking e Charlotte Vega presentano in anteprima PROVENANCE

Giovedì 19 aprile

Primo appuntamento della sezione Incontri UK sarà l’anteprima di Provenance (giovedì 19 aprile ore 20.30, Cinema Tasso), opera prima di Ben Hecking che presenterà il film al pubblico di Sorrento accompagnato dall’attrice protagonista Charlotte Vega. Il film racconta la storia di un musicista classico che viaggia nel sud della Francia per sfuggire ai suoi demoni e aspettare l’arrivo del suo nuovo amore, una donna di nome Sophia. A turbare l’equilibrio nella vista di John Finch è l’incontro apparentemente casuale con Peter. Provenanceè un dramma classico con una forte tensione claustrofobica che si ripercuote sulla vita dei protagonisti. Una storia di esseri umani perseguitati dal loro passato, intrappolati in una tragica rete di passione, traumi e amore.

Giovedì 19 prende il via anche la retrospettiva “Women in Film” realizzata in collaborazione con il British Council, con la proiezione di Queens of Syria (ore 17.00, Cinema Tasso) della regista Yasmin Fedda.

Alle 18.30 presso il Chiostro San Francesco è previsto l’incontro Non è la fiction incentrato sulle trasformazioni del genere drama dal cinema alla serialità. Saranno presenti: Riccardo Tozzi (CEO e fondatore di Cattleya), Mario Gianani (produttore per Wildside), Barbara Salabé (President & Managing Director Warner Bros.) e gli sceneggiatori Barbara Petronio e Stefano Sardo. A seguire, interverranno Rosanna Romano (Direttore Generale delle Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania) e Titta Fiore (Presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania) per presentare i risultati e le prospettive della Legge Cinema Campania.

Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sono promossi e sostenuti dal Comune di Sorrento, organizzati da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio, con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

Programma day by day:

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 19 APRILE

17:00 | CINEMA TASSO

QUEENS OF SYRIAdi Yasmin Fedda, Emirati Arabi Uniti, 2014 (70’)

Versione originale con sottotitoli in italiano

18:30| CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

NON E’ LA FICTION– Trasformazione del drama dal cinema alla serialità

In collaborazione con Cattleya

A seguire

PRESENTAZIONE LEGGE CINEMA

20:30| CINEMA TASSO

PROVENANCE di Ben Hecking, UK, 2017 (92’) Anteprima Nazionale

Versione originale con sottotitoli in italiano