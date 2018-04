Incidente a Castellammare, traffico in tilt

Che siate scaramantici o meno non potete negare che questo venerdì 13 sia stato pieno di inconvenienti e fatti spiacevoli: a Positano un turista canadese di 54 anni è morto per infarto e un altro, a poca distanza spaziale e temporale, si è sentito male. Il traffico sulla ‘Statale Amalfitana’ è andato in tilt e solo ora la situazione sta pian piano tornando alla normalità.

I disagi alla circolazione invece sono arrivati in questi minuti anche nella vicina Castellammare di Stabia: come segnala il sito web di Autostrade per l’Italia c’è stato un grave incidente all’uscita dell’autostrada proprio della città stabiese.

Castellammare di Stabia (Km 22.6 – entrambe le direzioni)

Coda in uscita a Castellammare di Stabia per incidente. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Torre Annunziata sud. Uscita consigliata provenendo da Salerno: Pompei est-Scafati.

Traffico bloccato in entrata e in uscita, dunque. Attendiamo aggiornamenti sperando che la circolazione torni regolare a breve.