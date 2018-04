Il San Vito Positano JR straccia il Costa d’ Amalfi e domani la sfida salvezza

Dopo aver vinto il girone i nostri ragazzi continuano a vincere . Con una prova maiuscola,maschia e di carattere, la nostra Under 18 vola ai quarti di finale della massima competezione regionale.Francesco Busancasu rigore(per fallo su Marco Rapicano) e Antonio Del Sorbo, sono tanti di Positano, ma anche Praiano, Francesco Luca Ruocco interno di centrocampo, firmano il successo nel derby con il Costa D ‘Amalfi.

Domani poi la sfida con i grandi sarà un evento importantissimo chi vince va fuori dai play out e quindi senza la lotteria della zona salvezza. Forza San Vito sarà dura domani sul campo del Costa d’ Amalfi a Tramonti. La sfida salvezza fra le due squadre della Costiera amalfitana sarà una sfida all’ultimo respiro. Mister Marco Attanasio ha dovuto prendere la squadra in mano e la ha portata fuori dal tunnel, ora sta a loro , cuore, anima e grinta vincere una difficilissima partita dove avere tutto il nostro sostegno.