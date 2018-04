Il “Cibo per Amare” a Vico Equense il “Psicologo della Strada” Pieri, un progetto della Buonocore in un alberghiero all’avanguardia . Ieri sera in anteprima da “Cerasè” abbiamo visto ancora un altro progetto straordiario partire dal “De Gennaro”. L’istituto Alberghiero di Vico Equense continua a portare avanti progetti interculturali di grande interesse degni del prestigio dell’Istituto forse più importante, per la storia e l’area geografica che rappresenta, strapiena di chef stellati, della Campania e del Sud Italia.

Stefano Pieri è oramai una vecchia conoscenza di Positanonews, non è solo un volto noto della Rai, ma è importante per il suo stare in mezzo alla strada, al di fuori dal contesto chiuso del classico “lettino”. Psicologo, uomo di cultura, persona poliedrica di straordinario spessore. La sua presenza qualifica ogni iniziativa. Vorremmo anche parlare della docente Anna Maria Buonocore. La Buonocore è un fiume in piena, un’intelligenza unica , con una grande passione e dedizione per il giornalismo, addirittura con progetti avanzati di data journalism, la base per il giornalismo d’inchiesta, volto al flusso di fondi pubblici e al loro utilizzo , tramite i controlli in rete che vengono permessi dai canali europei. E’ lei una delle protagoniste della petizione per una piazza per Giancarlo Siani, che non sarà una piazza per l’ennesimo martire della camorra, ma una piazza per la rinascita e la vita, legata all’amore. All’amore che Giancarlo aveva per una ragazza del luogo e per i suoi posti, il mare, il Faito, i cibo e la bellezza di Vico, mai scelta poteva essere più felice. Complimenti a persone come la professoressa che ha davvero tanto da dire

Tante inziative positive per far riscattare l’alberghiero a cui tiene molto il nuovo dirigente Professor Salvador Tufano che vorrebbe vedere davvero l’istituto riprendere gli antichi fasti.

Non andiamo nel dettaglio dell’evento che verrà presentato il prossimo venerdì 13 aprile alle 10 a Santa Maria del Toro e verrà seguito e riportato dagli studenti dell’alberghiero che stanno seguendo un progetto di giornalismo online locale. Ci sarà il sindaco Andrea Buonocore con tutte le autorità e forze dell’ordine oltre a Pieri anche il naturopata Evisio Caciolla . Un progetto articolato in cinque giornate, al centro i rapporti affettivi ma anche il ruolo uomo – donna, con la seconda tuttora vittima di abusi e la cronaca quotidiana ci accompagna in tal senso.