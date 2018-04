II Edizione Fisciano Brain Camp dal 23 AL 25 maggio – Università degli Studi di Salerno

Il Sindaco di Minori Andrea Reale si complimenta con l’Università degli studi di Salerno ed il Comune di Fisciano per la brillante iniziativa che permette ai giovani di entrare ad affacciarsi al mondo del lavoro.

Il Comune di Fisciano infatti, insieme con l’associazione ViViUnisa, organizza per il secondo anno consecutivo Fisciano Brain Camp, la manifestazione che mette in contatto i giovani del territorio campano (di qualsiasi formazione professionale) con i referenti risorse umane di realtà imprenditoriali locali per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

L’evento si terrà dal 23 al 25 Maggio nel Teatro di Ateneo dell’ Università degli Studi di Salerno, secondo il seguente calendario:

Il 23 mattina ci sarà il convegno istituzionale che introdurrà la manifestazione e tratterà le tematiche in questione; Un breve video introduttivo presenterà le aziende partner della manifestazione. Nel pomeriggio ci sarà lo spazio dedicato al mediacasting in collaborazione con radio Base.

I giorni 24 e 25 saranno dedicati al job meeting, due giorni dedicati ai colloqui con una finestra di incontro tra le imprese.

Alle aziende forniremo, su richiesta, un servizio personalizzato gratuito di matching al fine di facilitare l’individuazione delle figure professionali da inserire. Infatti, il colloqui verranno effettuati sulla base delle specifiche richieste delle aziende.

In caso di interesse contattate:

Valentina Cucino,

ViviUnisa – Università degli Studi di Salerno Via Giovanni Paolo II 84084, Fisciano (Italy)

Mobile: 327 6152843

Skype: vale.cucino

Il Sindaco

Andrea Reale

